Международный форум "Кинопедагогика" пройдет в Тюмени офлайн и онлайн

| Фото: из сообщества "Ноль плюс | онлайн-кинотеатр и кинофестиваль" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Ноль плюс | онлайн-кинотеатр и кинофестиваль" во ВКонтакте (архив)

IV Международный форум "Кинопедагогика" в рамках фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс" пройдет в Тюмени в форме офлайн-встреч и онлайн-трансляций 27-28 сентября, сообщают организаторы.

Событие посвящено исследованию темы медиавоспитания и кинообразования в современной образовательной системе. Спикеры расскажут, почему кино — это эффективный инструмент образования и воспитания, какой контент более востребован среди родителей и педагогов, что хотят показывать и смотреть в детских садах, школах и институтах.

Ожидается, что участие в форуме примут более 500 онлайн-участников.

"Кроме кинопроизводителей, в форуме участвуют педагоги со всей России, эксперты медиасферы и медиаобразования, представители власти. Это взаимодействие создает уникальную коммуникационную платформу для синергии воспитания, образования, кинопроизводства и органов власти, а также для популяризации успешных медиаобразовательных практик", — рассказали организаторы.

Панельные дискуссии, форсайт-сессии, педагогические стендапы, мастер-классы и лекции состоятся в Тюменском технопарке.

Сам VIII Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" пройдет в Тюмени с 26 сентября по 3 октября. Ежегодно организаторы отбирают позитивное кино со всего мира — это фильмы о семье, дружбе, поступках, приключениях, познании, природе, таланте и творчестве, культуре и науке. В 2021 году зрителей ждут около 50 российских премьер из более 100 анимационных, игровых, документальных фильмов студий и авторов из 35 стран.