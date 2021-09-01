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Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Тюменские активисты выявили более 50 фейков о нарушениях на выборах

Общество, 17:05 22 сентября 2021

фото регионального отделения "Молодой Гвардии" | фото регионального отделения "Молодой Гвардии"

53 фейка о нарушениях на выборах в Тюменской области выявили активисты регионального отделения "Молодой Гвардии". Антифейковый отряд работал с 11 по 21 сентября, выявляя информационные вбросы в социальных сетях и нарушения на избирательных участках, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

Чаще всего поступали сообщения об агитации на участках, о нарушениях процесса подготовки участка к открытию, также были публикации о том, что члены комиссии получают отказ в доступе к списку избирателей.

В специально созданном ситуационном центре работали пять интернет-аналитиков. На избирательных участках были задействованы 300 наблюдателей. Для оперативной проверки достоверности сообщений о нарушениях процедуры голосования были организованы выезды мобильных групп на участки. Активисты вели оперативный мониторинг всей информации предвыборной кампании, фиксировали происходящее на участках и вели прямые трансляции голосования.

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# выборы , Молодая гвардия

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