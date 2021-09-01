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В 16 малых населенных пунктах Вагайского района появился интернет

Общество, 17:17 22 сентября 2021

«Ростелеком» | Фото: «Ростелеком»

16 малых населенных пункта района, где проживают в общей сложности более 6 тыс. человек, связала вагайская линия. В каждом из населенных пунктов специалисты компании установили опоры с точками Wi-Fi-доступа, которые обеспечивают покрытие радиусом до 100 метров и выход в интернет на скорости до 10 Мбит/с.

Как сообщает "Ростелеком", в пос. Комсомольский точка доступа расположена в центре населенного пункта. Именно комсомольцы стали самыми активными пользователями интернета среди жителей деревень Вагайского района с точками публичного доступа в интернет. В 2020 году они совершили почти 9 тыс. интернет-сессий и скачали 1,4 Тб информации.

"Возможность пользоваться цифровыми сервисами качественно меняет жизнь селян. Доступ в интернет в малых населенных пунктах области действительно устраняет информационное неравенство. Многие проблемы теперь можно оперативно решить, не выезжая в райцентр", - отметил глава Вагайского района Рамай Сунгатулин.

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# Интернет , Ростелеком

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