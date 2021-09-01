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Татьяна Дубровина: все участники "Абилимпикса" получают сопровождение в трудоустройстве и индивидуальную поддержку

Общество, 18:05 22 сентября 2021

чемпионат "Абилимпикс" ВКонтакте | Фото: чемпионат "Абилимпикс" ВКонтакте

Школьники и студенты, получающие профессиональное образование, нуждаются в индивидуальном подходе. Создавая условия для социализации внутри колледжей и техникумов региона, им помогают адаптироваться, выйти в общество и трудоустроиться.

Об этом на пресс-конференции, посвященной VI региональному чемпионату профмастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", который пройдет 28-29 сентября, рассказала начальник отдела профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Татьяна Дубровина.

"Не только призеры, а все участники "Абилимпикса" получают сопровождение в трудоустройстве и индивидуальную поддержку", - отметила она.

Увеличению компетенций на чемпионате способствует улучшение материально-технической базы образовательных учреждений. Оно происходит благодаря результатам, которых достигают участники конкурсных отборов по привлечению федеральных средств.

По словам Татьяны Дубровиной, на сегодня в регионе создано 46 современных мастерских в Тюмени, Ишиме, Тобольске и Ялуторовске. На их базе проходят различные региональные чемпионаты, в том числе "Абилимпикс".

Современное оснащение площадок помогает повысить квалификацию педагогов, уровень образования и качество выступления ребят из Тюменской области в конкурсном движении на региональном и федеральном уровнях.

Начальник отдела департамента отметила, что оборудование, которое имеется в колледжах области можно назвать инновационным. К примеру, 3D-сканер в швейном цехе снимает с человека мерки за несколько секунд, создает и позволяет виртуально примерить изделие и внести коррективы до начала его изготовления. Кухонное оборудование соответствует самым современным стандартам, в Тюмени такое имеется только в одной из топовых ресторанных сетей.

Инна Кондрашкина

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# люди с ОВЗ , студенты , трудоустройство , чемпионат Абилимпикс , школьники

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