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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев проконсультируют по вопросам призыва на военную службу

Общество, 08:06 27 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Консультативно-правовой пункт для граждан откроется в военной прокуратуре Тюменского гарнизона 1 октября.

Получить ответы на вопросы, касающиеся прохождения военной службы, здесь могут все желающие. Специалисты проконтролируют соблюдение законодательства в отношении тех, кто призван на военную службу.

Обратиться в консультативно-правовой пункт Тюменского гарнизона можно по адресу ул. Полевая, 1, корп. 2. Также работает круглосуточный телефон горячей линии: 8 (3452) 64-75-88. Кроме того, все о призыве граждан на военную службу можно узнать в Военном комиссариате Тюменской области. Специалисты отдела подготовки и призыва граждан на военную службу проконсультируют по телефону горячей линии 8 (3452) 79-19-23.

В центре военно-врачебной экспертизы с 8 до 17 часов ответят на вопросы по телефону 8 (3452) 79-19-16. С 17 до 8 часов работает телефон оперативного дежурного по Военному комиссариату Тюменской области: 8 (3452) 79-19-10. Все горячие линии будут работать на период призыва.

Любовь Голышева

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# осенний призыв

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