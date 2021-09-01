В Тюмени форум молодых лидеров пройдет по пяти направлениям

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тюмень ВКонтакте | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тюмень ВКонтакте

Форум молодых лидеров "PROнаставник" состоится в Тюмени 25 и 26 сентября, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участники познакомятся с опытом в системе наставничества, а также смогут развить свои коммуникативные и управленческие навыки. Форум включает в себя пять тематических площадок: политика, бизнес, психология, медиа, волонтерство. Площадка Бизнес развернется в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1), остальные пройдут онлайн.

Лекции и практические занятия проведут приглашенные эксперты. Особенность форума заключается в том, что его организовали представители активной молодежи Тюмени для таких же, как они, инициативных, амбициозных и предприимчивых молодых тюменцев.

К участию в форуме приглашаются юноши и девушки в возрасте от 12 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке.