  • 24 сентября 202124.09.2021пятница
  • USD72,7245
    EUR85,2040
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер юго-западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

В Тюмени форум молодых лидеров пройдет по пяти направлениям

Общество, 09:17 24 сентября 2021

Мультицентр «Моя территория» | Тюмень ВКонтакте | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тюмень ВКонтакте

Форум молодых лидеров "PROнаставник" состоится в Тюмени 25 и 26 сентября, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Участники познакомятся с опытом в системе наставничества, а также смогут развить свои коммуникативные и управленческие навыки. Форум включает в себя пять тематических площадок: политика, бизнес, психология, медиа, волонтерство. Площадка Бизнес развернется в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1), остальные пройдут онлайн.

Лекции и практические занятия проведут приглашенные эксперты. Особенность форума заключается в том, что его организовали представители активной молодежи Тюмени для таких же, как они, инициативных, амбициозных и предприимчивых молодых тюменцев.

К участию в форуме приглашаются юноши и девушки в возрасте от 12 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наставничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:50 24.09.2021Международный форум "Кинопедагогика" пройдет в Тюмени офлайн и онлайн
10:30 24.09.2021Меланхолию можно победить тремя апельсинами: в Тюмени состоялась премьера международного спектакля
10:19 24.09.2021Красноярский академический симфонический оркестр выступит в Тюмени
10:07 24.09.2021Навигация по ямальским рекам завершится до 18 октября