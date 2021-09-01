Издательство "Белая ворона" представит тоболякам книги авторов из Скандинавии, Америки и России

| Фото: организаторов книжного фестиваля | Фото: организаторов книжного фестиваля

Издательство "Белая ворона" представит на Детском фестивале в Тобольске книги современных авторов из Скандинавии, Западной Европы, Северной Америки и России с 24 по 26 сентября, сообщают организаторы.

В Тобольском кремле пройдут лекции, квесты и мастер-классы от "Белой вороны" как для самых маленьких, так и для профессионалов. Помимо этого в программе презентация литературного конкурса, просмотр мультфильмов по книгам издательства и полюбившиеся гостям магазина-фестиваля читки от Свободного молодёжного театра Тобольска.

Тоболяков и гостей города будут ждать в магазине детской книги картинки "Книги в городе" в белой башне Гостиного двора Тобольского кремля; на выставке "50 книг о городе" в рамках Московской международной детской книжной ярмарки и детского туристического центра в Красной Водонапорной башне Тобольского кремля; в воздушном павильоне "Лаборатория легенды. Тобольск", в котором проходят лекции и мастер-классы фестиваля; в филиале "Лаборатория легенды. Тобольск" в резиденции Мороза Воеводы Гостиного двора Тобольского кремля для проведения мастер-классов и лекций программы фестиваля.

Все мероприятия бесплатные. Возрастное ограничение 0+. Нужна предварительная регистрация на сайте. Подробности в официальном аккаунте.