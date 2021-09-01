Краеведа Александра Петрушина отметят знаком "За заслуги перед городом Тюменью"

| Фото: static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

Писатель, краевед и общественный деятель Александр Петрушин будет отмечен нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью". За его кандидатуру депутаты на заседании Тюменской городской думы 23 сентября проголосовали единогласно. Награждение состоится в октябре.

Предложение отметить Александра Петрушина второй по значимости муниципальной наградой за большой вклад в сохранение исторических традиций Тюмени, а также за патриотическое воспитание молодежи и общественную работу внесла депутат гордумы Оксана Величко на профильной комиссии по поощрениям.

"Это действительно достойный человек. Тюменцы очень хорошо знают Петрушина, который беззаветно служит городу. Именно такие люди должны быть поощрены в первую очередь, их труд надо отмечать. Он вносит огромный вклад в восстановление и сохранение исторической памяти Тюмени, о годах Гражданской, Великой Отечественной войн - нет вообще такого периода в истории Тюмени, к которому Александр Антонович не имел бы отношения", - отметил председатель гордумы Евгений Заболотный.

По словам спикера, вручение нагрудного знака "За заслуги перед городом Тюменью" Александру Петрушину может состояться уже на следующем заседании Тюменской городской думы, которое запланировано на 21 октября.

Николай Ступников