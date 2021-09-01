  • 24 сентября 202124.09.2021пятница
  • USD72,7245
    EUR85,2040
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер юго-западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Навигация по ямальским рекам завершится до 18 октября

Общество, 10:07 24 сентября 2021

www.yanao.ru

Летняя пассажирская навигация на Ямале завершится в первой половине октября. Суда, выполняющие межмуниципальные перевозки, в последний раз доставят своих пассажиров до мест назначения, после чего отправятся на зимовку, сообщает правительство ЯНАО.

Раньше всего прекратятся пассажирские перевозки по маршрутам Салехард – Новый Порт и Березово - Салехард – Мужи – 8 октября.

10 октября теплоходы выполнят финальные рейсы по маршрутам Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым Мыс, Катравож – Салехард и обратно, Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. А 12 октября завершатся перевозки по маршруту Салехард – Шурышкары – Мужи.

Перевозки по маршруту Салехард – Приобье перевозчики планируют завершить 18 октября. В этот день из Салехарда в Приобье уйдет последний паром.

Самый протяженный период навигации на Ямале приходится на паромную переправу Салехард – Лабытнанги. В прошлом году переправа закрылась 7 ноября. О закрытии переправы в этом году информации пока нет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# навигация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:50 24.09.2021Международный форум "Кинопедагогика" пройдет в Тюмени офлайн и онлайн
10:30 24.09.2021Меланхолию можно победить тремя апельсинами: в Тюмени состоялась премьера международного спектакля
10:19 24.09.2021Красноярский академический симфонический оркестр выступит в Тюмени
10:07 24.09.2021Навигация по ямальским рекам завершится до 18 октября