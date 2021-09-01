Навигация по ямальским рекам завершится до 18 октября

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Летняя пассажирская навигация на Ямале завершится в первой половине октября. Суда, выполняющие межмуниципальные перевозки, в последний раз доставят своих пассажиров до мест назначения, после чего отправятся на зимовку, сообщает правительство ЯНАО.

Раньше всего прекратятся пассажирские перевозки по маршрутам Салехард – Новый Порт и Березово - Салехард – Мужи – 8 октября.

10 октября теплоходы выполнят финальные рейсы по маршрутам Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым Мыс, Катравож – Салехард и обратно, Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. А 12 октября завершатся перевозки по маршруту Салехард – Шурышкары – Мужи.

Перевозки по маршруту Салехард – Приобье перевозчики планируют завершить 18 октября. В этот день из Салехарда в Приобье уйдет последний паром.

Самый протяженный период навигации на Ямале приходится на паромную переправу Салехард – Лабытнанги. В прошлом году переправа закрылась 7 ноября. О закрытии переправы в этом году информации пока нет.