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Красноярский академический симфонический оркестр выступит в Тюмени

Общество, 10:19 24 сентября 2021

Красноярская краевая филармония | Фото: Красноярская краевая филармония

Красноярский академический симфонический оркестр под управлением главного дирижера Владимира Ланде выступит в концертном зале Тюменской филармонии 5 октября. Концерты пройдут в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны" и фестиваля симфонических оркестров Сибири, сообщает Красноярская краевая филармония.

Для гостей исполнят "Танцы из Галанты" венгерского композитора Золтана Кодаи, сочинение Рихарда Штрауса "Сюита вальсов" из оперы "Кавалер розы" и Симфонию № 9 "Из Нового Света" Антонина Дворжака.

Красноярский академический симфонический оркестр получил статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края. В разные годы с оркестром выступали Святослав Рихтер, Игорь Ойстрах, Виктор Третьяков, Дмитрий Хворостовский.

С 2015 года художественным руководителем и главным дирижером Красноярского академического симфонического оркестра является Владимир Ланде (США), воспитанник педагога Густава Майера.

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# концерт , симфонический оркестр , филармония

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