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Одаренные дети из тюменских районов прошли обучение в "Кванториуме"

Общество, 14:30 23 сентября 2021

"Кванториум Тюмень" ВКонтакте | Фото: "Кванториум Тюмень" ВКонтакте

"Кванторианские каникулы" позволили детям и педагогам из сельских территорий и малых городов области побывать на площадке детского технопарка "Кванториум" и пройти обучающую программу в современных условиях с использованием самого нового оборудования для развития инженерных и технических компетенций.

Проект удалось реализовать в сложных условиях, с учетом всех мер предосторожности и профилактических мероприятий, сообщила на пресс-конференции начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Мероприятие ориентировано на детей, включенных в базу данных талантливых детей и молодежи, - пояснила она. – Уже состоялось два заезда наших ребят. Важно, что и специалисты, и педагоги, которые работают на местах с этими детьми, также получили возможность пройти и стажировочные площадки, и обучение в рамках этого проекта".

Образовательный модуль включает в себя промышленную робототехнику, промдизайн, IT-технологии, беспилотные летательные аппараты, био- и нанотехнологии. Ведут занятия педагоги тюменского Кванториума".

Борис Олейник

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# кванториум , летняя оздоровительная кампания

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