Александр Нерадько вручил разрешительные документы аэропорту "Ремезов"

| Фото: favt.gov.ru | Фото: favt.gov.ru

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько вручил аэропорту "Ремезов" разрешительные документы в Тобольске 24 сентября.

Напомним, что Росавиация выдала сертификат соответствия аэродрома и свидетельство о государственной регистрации аэродрома 10 сентября 2021 года.

"В созвездии сибирских аэропортов появилась новая яркая звезда. Новый аэропорт - это новые возможности для развития. Аэропорт "Ремезов" оснащен самым современным оборудованием, обеспечивающим безопасность полетов", - сказал Нерадько на открытии нового аэропортового комплекса в Тобольске.

По авиационной традиции первый рейс в новый аэропорт был встречен водной аркой из брандспойтов пожарных машин.

Реализация инвестпроекта стала возможной благодаря принятым решениям о восстановлении Тобольского кремля и создании центра туризма в Западной Сибири еще в 2013 году после посещения Тобольска президентом Владимиром Путиным. С 2013 по 2019 годы проведены работы по сохранению более 60 объектов культурного наследия.

Инвестиционный проект реализовали "СИБУР Холдинг" и "ЗапСибНефтехим" совместно с правительством Тюменской области. Строительство осуществлялось за счет средств инвесторов. Объем инвестиций компании СИБУР в строительство воздушной гавани в Тобольске составил 19 млрд рублей, отметил член правления, генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов.

"Мы вложились в строительство не только финансово, но и креативно. Вместе с Росавиацией, правительством Тюменской области, жителями Тобольска у нас получилось настоящее соработничество. Надеюсь, оно будет продолжено, и еще больше людей узнают и полюбят древнюю столицу Сибири. Наличие аэропорта позволит не только развивать туризм, но и привлекать людей, которые приедут сюда жить и трудиться на новых производствах", - сказал он.

Открытие аэропорта в Тобольске создает колоссальные возможности для развития внутрироссийских туристических потоков, считает руководитель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева. По ее мнению, есть большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между Тюменской областью и Москвой - например, по созданию новых детских образовательных туристических маршрутов.

Пропускная способность аэровокзала составит 380 человек в час. Это позволит выполнять из аэропорта регулярные пассажирские авиарейсы.

"Открытие аэропорта в Тобольске войдет в историю города, региона и страны. Уверен, это не последний наш совместный проект с компанией СИБУР. Внутренний туризм развивается очень активно, и мы конкурируем за туристов с другими регионами. Мы надеемся, что теперь туристический поток в древнюю столицу Сибири существенно увеличится. Для этого мы продолжим развитие всей необходимой инфраструктуры", - подчеркнул Александр Моор.

Оператором аэропорта Ремезов выступает компания "Аэропорты Регионов" — ведущий аэропортовый холдинг России.