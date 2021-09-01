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Кинологи Росгвардии прошли обучение в Тюмени

Общество, 13:17 25 сентября 2021

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Более 50 кинологов из разных регионов страны прошли в Тюмени курс повышения квалификации. На финальном экзамене специалистам вместе со служебными собаками предстоит выполнить индивидуальные практические задания, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Оценивают мастерство преподаватели и инструкторы цикла специальной подготовки центра, офицеры кинологического отдела центрального аппарата Росгвардии и кинологической службы штаба Уральского округа.

Успешно прошедшим испытания будут вручены свидетельства о прохождении очередного курса обучения, а также сертификаты, подтверждающие допуск служебных собак к выполнению задач по предназначению.

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# кинологи , собаки

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