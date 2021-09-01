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Победителей конкурса "Кадры будущего. Тюменская область" наградили дипломами

Общество, 16:57 25 сентября 2021

дворец "Пионер" | Фото: дворец "Пионер"

Проект молодых ишимцев "Время с пользой" стал победителем регионального конкурса "Кадры будущего. Тюменская область". Участниками конкурса стали представители восьми муниципальных образований Тюменской области, сообщает дворец "Пионер".

Цель проекта ишимцев - мотивировать подростков к чтению литературы. Ребята работали над созданием полезного контента для школьников. В процессе работы были сняты, смонтированы и выложены в социальную сеть видеоролики, содержащие сюжет классической литературы школьной программы.

Второе место заняли ребята из Тюмени с проектом "StudyDoor", предложившие обустроить образовательное пространство школ города в современные коворкинг зоны, в которых каждый обучающийся сможет работать над проектами, школьной программой и продуктивно проводить свое время в школе.

На третьем месте - школьники из Нижнетавдинского района. В рамках их проекта "SvalkiНЕТ" планируется выявить и убрать несанкционированные свалки лесной зоны, находящиеся возле с. Бухтал силами волонтеров и местных жителей.

Победители конкурса награждены сертификатами и дипломами.

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