Три четырехзвездочных отеля появятся в Тобольске

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Три четырехзвездочных отеля появятся в Тобольске в ближайшие годы. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев в ходе блиц-интервью "Культурные события как драйвер развития малых городов", состоявшемся в Тобольске 25 сентября.

"К открытию в Тобольске аэропорта начал проявляться интерес у инвесторов. С другой стороны мы с компанией " СИБУР" подогревали эту инициативу. Сегодня у нас на повестке – три четырехзвездочных отеля. Два из них относятся к федеральным сетям. Сеть Azimut намерена приобрести один объект в исторической части города, чтобы открыть гостиницу в нем. Второй объект – с чистого листа строится федеральный оператор. Так, на историческом гостевом маршруте появится гостиница "Космос". Уже в сентябре наш местный предприниматель начал строить второй корпус гостиницы " Георгиевская", – поделился в прямом эфире Максим Афанасьев.

Он добавил, что 2020 год будет показательным годом открытия новых гостиниц. В Тобольске планируют ввести в эксплуатацию как минимум две.

Трансляция блиц-интервью, в ходе которого федеральные эксперты обсудили, как сделать малый город точкой притяжения для российских и зарубежных туристов, прошла в сообществе Visit Tyumen во ВКонтакте. Встреча состоялась в честь открытия аэропорта им. С.У. Ремезова в Тобольске. Посмотреть запись можно по ссылке.

Инна Пахомова