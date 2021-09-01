Реабилитационный центр"Родник" возобновляет работу в штатном режиме

Фото: rodnik-72.ru Фото: rodnik-72.ru

Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" возобновляет работу в штатном режиме. Первый заезд пройдет с 27 сентября по 10 октября, участие в нем примут более 50 детей с ДЦП и другими заболеваниями.

С 10 августа по 10 сентября центр "Родник" по решению Оперативного штаба Тюменской области работал как моногоспиталь. В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки, в сентябре было принято решение завершить работу двух моногоспиталей, в том числе на базе центра "Родник".

Перед приемом детей на реабилитацию в центре "Родник" специализированная организация провела заключительную дезинфекцию всех помещений. Также в центре соблюдаются все меры по нераспространению конроонавирусной инфекции. Чтобы обеспечить безопасность своих маленьких пациентов, 96 процентов сотрудников центра "Родник" вакцинировались от COVID-19.

Специалисты "Родника" в период приостановления полноценной работы центра организовали в качестве дополнительной меры поддержки детей-инвалидов программу "Родник" в вашем доме". В течении 12 рабочих дней мультидисциплинарная бригада выезжала к таким ребятишкам и оказывала им необходимую помощь на дому. В состав выездной бригады входили логопеды, педагоги-психологи, медицинские работники, инструкторы по адаптивной и лечебной физкультуре, социальные педагоги. Реабилитация проходила с учетом индивидуальной программы и индивидуального графика оздоровления ребёнка. Курс прошли 18 детей, сообщает департамент социального развития Тюменской области.