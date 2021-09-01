В Омутинском и Армизонском районах стартовала операция "Водоисточник"

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте

Профилактическая операция "Водоисточник" стартовала в Омутинском и Армизонском районах Тюменской области. Сотрудники подразделений 27-го ПСО проводят мониторинг состояния источников противопожарного водоснабжения, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сезонная профилактическая операция проводится два раза в год - весной и осенью. В ходе проверок специалисты уделяют особое внимание их утеплению, очистке, наличию указателей с обозначением расстояния до их месторасположения, доступности подъезда к ним пожарной техники.

Отметим, в Омутинском и Армизонском районах насчитывается 299 водоисточников. Из них, 134 пожарных гидранта, 139 пожарных водоема, 13 пирсов и 13 водонапорных башен. По предварительным результатам проверки, все они находятся в исправном состоянии.