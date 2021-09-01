Команда из Ишима победила в проекте "Кадры будущего. Тюменская область"

| Фото: дворец творчесвта и спорта "Пионер" | Фото: дворец творчесвта и спорта "Пионер"

Проект команды из Ишима "Время с пользой" стал лучшим в региональном конкурсе "Кадры Будущего. Тюменская область 2021", сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

Ребята из Ишима ставили своей задачей мотивировать подростков к прочтению литературы. Они работали над созданием полезного контента для школьников, сняли, смонтировали и выложены в социальную сеть TikTok видеоролики с сюжетами классической литературы.

Второе место заняла команда из Тюмени с проектом "StudyDoor". Авторы предложили обустроить образовательное пространство школ города в современные коворкинг-зоны. В них каждый обучающийся может работать над проектами и продуктивно проводить время.

На третьем месте оказалась команда из Нижнетавдинского района с проектом "SvalkiНЕТ". Он направлен на то, чтобы выявить и убрать несанкционированные свалки лесной зоны, находящиеся возле села Бухтал Нижнетавдинского района.

Отметим, участниками регионального проекта "Кадры будущего. Тюменская область" стали восемь муниципальных образований Тюменской области. Свои работы представили команды из Тюмени, Ялуторовска, Ишима, Тобольска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Уватского и Нижнетавдинского районов. Ребята, совместно с тьюторами и наставниками разрабатывали социально-значимые для региона проекты, презентовали и защищали их перед экспертным сообществом.