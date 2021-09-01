В Тюмени маршрут № 50 пройдет по 14 новым остановкам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маршрут № 50 "Очаково – ЖК Юбилейный" в Тюмени изменит схему движения с 1 октября. В нее включены 14 новых остановок, сообщает Тюменьгортранс.

В новую схему движения общественного транспорта включены остановки: ОБИЛ (Центр нейрохирургии), Радиологический центр, Многопрофильный клинический центр, ул. Восточная, ул. Звездная, Парк Древо Жизни, ул. В. Тимофеевой, ул. Н. Никитина, мкр. Видный (в прямом и обратном направлениях), Госпиталь мать и дитя, ул. П. Шарова, ул. Янтарная, ул. Б. Житкова, ул. Н. Ростовцева.

Исключены в прямом направлении остановочные пункты: Городская поликлиника № 17, ул. Розы Трениной, Школа № 65, МЖК, мкр. Суходольский.

Расписание доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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