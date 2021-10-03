Ольга Третьякова: открывать свое дело нужно трезво и осознанно

| Фото: Ольги Третьяковой | Фото: Ольги Третьяковой

На открытие торгового павильона в СНТ "Сундукуль" Нижнетавдинского района Ольга Третьякова решилась не сразу. Ранее она работала специалистом в МФЦ, во время пандемии уволилась и встала на биржу труда в отделение Центра занятости, где ей и предложили открыть свое дело.

"Мне помогли собрать пакет документов, составить бизнес план. На оформление ушло немного времени. В начале 2021 года мне выделил финансовую помощь в размере 192 тыс. рублей. На них я приобрела холодильники, витрины, прилавок, стеллажи, весы", - добавила она.

В планах у Ольги Третьяковой расширить ассортимент. "В нашем СНТ больше нет магазинов, до ближайшей деревни восемь километров. Люди приходят, просят привезти еще и другой товар. Не хочу стоять на месте, в следующем году планирую открыть хозяйственный отдел", - отметила она.

Предприниматель очень благодарна сотрудникам Центра занятости. "Сотрудники все внимательные, отзывчивые, ответственные, профессионалы своего дела, с любым вопросом к ним можно обратиться, всегда помогут и качественно решат любую проблему. Все очень честно и открыто. Работать с ними - одно удовольствие", - поделилась она.

По мнению Ольги Третьяковой очень важно трезво и осознанно принимать решения.

"Открыть свое дело легко, но чтобы дело было успешным нужно несколько раз взвесить свое решение. Действительно ли вы хотите этим заниматься? Я со сферой торговли знакома, у моей мамы уже много лет свой магазин. Я ей помогала, ездила за товаром. Так что на этот шаг я шла осознанно и уже подготовлено. Еще не нужно бояться, если поставили цель перед собой, то старайтесь и идите до конца. Все в наших руках", - подытожила она.

Ирина Шемякина