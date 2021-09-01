Тюменский "Умный помощник" для ЖКХ занял первое место на всероссийском конкурсе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-сервис "Умный помощник" от Тюменской области отметили на IX Всероссийском конкурсе информатизации в Нижнем Новгороде. В 11 номинациях было заявлено 140 проектов, тюменский IT-сервис признали лучшим в номинации "Технологии умного города".

"Умный помощник" — первый в России цифровой социальный сервис в сфере ЖКХ. В его основе — коммуникация между управляющими компаниями и жителями многоквартирных домов Тюменской области. Пользователь выбирает категорию и тематику обращения, загружает фотографии, авторизуется по номеру телефона, вводит контактные данные, а платформа автоматически определяет управляющую организацию и информирует ее о поступлении обращения от жителя.

Напомним, бесплатный онлайн-сервис "Умный помощник" был запущен для жителей многоквартирных домов Тюменской области в августе 2020 года. Воспользоваться им можно, пройдя по ссылке или QR-коду на платежном документе.