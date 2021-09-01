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В России запустят аналог TikTok — соцсеть Yappy

Общество, 17:11 27 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Платформу коротких видеороликов Yappy холдинг "Газпром-медиа" планирует запустить в конце четвертого квартала 2021 года.

Платформа Yappy – это мобильное приложение для создания, обмена и просмотра коротких вертикальных видео хронометражем до 60 секунд. Основная целевая аудитория – пользователи от 14 до 34 лет, которые ведут активный образ жизни, увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны признание и материальный успех.

Приложение Yappy ориентировано на две аудитории – на авторов контента и зрителей, которые просто смотрят и комментируют ролики. Для создателей контента разработан удобный функционал по работе и редактированию видеоматериалов. Для желающих просто смотреть видео внедряют рекомендательные сервисы.

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# видеоролики , социальные сети

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