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Смотровую башню и платформу со скейт-элементами откроют на набережной Туры в 2022 году

Общество, 13:13 28 сентября 2021

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Платформы со скейт-элементами, навесом с парусами, скамьями-лежанками, качелями, смотровой башней и павильоном велопроката появятся на набережной Туры у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени в 2022 году.

Кроме того, здесь высадят новые клумбы с многолетними цветами и кустарниками.

Сейчас у "Конторы" высадили ивы двух видов — "Свердловскую блестящую" и "Белую серебристую".

мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

"Проект озеленения поддержал губернатор Тюменской области, а преображать набережную нам помогает архитектурная студия Orchestra Design и Тюменский ландшафтный клуб", – рассказали в мультицентре " Контора пароходства".

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# Контора пароходства , скейт-парк

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