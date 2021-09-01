Смотровую башню и платформу со скейт-элементами откроют на набережной Туры в 2022 году

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Платформы со скейт-элементами, навесом с парусами, скамьями-лежанками, качелями, смотровой башней и павильоном велопроката появятся на набережной Туры у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени в 2022 году.

Кроме того, здесь высадят новые клумбы с многолетними цветами и кустарниками.

Сейчас у "Конторы" высадили ивы двух видов — "Свердловскую блестящую" и "Белую серебристую".

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

"Проект озеленения поддержал губернатор Тюменской области, а преображать набережную нам помогает архитектурная студия Orchestra Design и Тюменский ландшафтный клуб", – рассказали в мультицентре " Контора пароходства".