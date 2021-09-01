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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области сотрудникам ТОСЭР назначена антиковидная выплата

Общество, 14:15 28 сентября 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Единовременная выплата в 68 тыс. 811 рублей назначена сотрудникам Тюменской областной службы экстренного реагирования, которые транспортируют пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус или с подозрением на эту инфекцию. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Основанием для выплаты служит документ, доказывающий, что сотрудник ТОСЭР заболел COVID-19 при исполнении служебных обязанностей.

По словам начальника управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгения Булкина, им приятно, что отмечают их работу. Документ находится у них на ознакомлении. Спасатели периодически помогают транспортировать нуждающихся в помощи людей до кареты скорой помощи.

"Например, к нам поступает поступает вызов от диспетчерской службы скорой помощи о просьбе транспортировать тяжелобольного в карету СМП. Болен человек COVID-19 или нет, мы не знаем. В постановлении написано, что если после транспортировки выяснилось, что человек был ковидный, а спасатель пошел на больничный с диагнозом коронавирус, то тогда эта выплата полагается. У нас все здоровы. В условиях ограничений сотрудники обязательно надевают СИЗы, маски, перчатки и оказывают помощь в транспортировке", – рассказал он.

С текстом и правилами осуществления выплаты можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова

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# коронавирус , ТОСЭР

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