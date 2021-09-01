О влиянии социальных сетей на понимание истории тюменцам расскажет американский художник

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекцию о манипулировании историей в социальных сетях прочтет художник Джошуа Гуд в Музейном комплексе имени Словцова 28 сентября в 18 часов. Мероприятие — часть публичной программы спецпроекта 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства "Создать новый слой".

На встрече речь пойдет о влиянии социальных сетей на общественное понимание древней истории и общих исторических хронологий. Джошуа Гуд — американский художник, который исследует и сам создает исторические фальсификации. Используя юмор, он погружается в такие важные темы, как историческая память и заблуждения. Художник расскажет о своих псевдоархеологических проектах в Лондоне, Санкт-Петербурге, Барселоне, Каире, Нью-Йорке и нынешнем проекте в Тобольске.

На лекцию вход свободный, обязательна регистрация.