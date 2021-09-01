В Тюмени впервые представят спектакль "По ту сторону греха" хореографа Бориса Эйфмана

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Спектакль "По ту сторону греха" хореограф Борис Эйфман впервые представит на сцене концертного зала Тюменской филармонии 20 ноября. Театр балета Бориса Эйфмана известен любителям танцевального искусства во всем мире, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Эйфман — хореограф-философ, его волнуют проблемы современности и тайны творчества. Художник откровенно говорит со зрителем о самых сложных и волнующих сторонах человеческого бытия, определяя жанр, в котором он работает, как "психологический балет".

"По ту сторону греха" — попытка исследования истоков нравственной катастрофы Карамазовых, обращение к глубинной сущности "широкой" человеческой натуры, к тайнам жизни людских сердец, где "дьявол с Богом борется". Принципиально отказавшись от переноса на балетную сцену ряда сюжетных линий романа, я сосредоточился на погружении в раздираемые противоречиями души главных героев", - считает Борис Эйфман.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

Возрастное ограничение 16+.