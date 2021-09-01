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Тюменцев научат вязать крючком на празднике ко Дню пожилого человека

Общество, 09:55 29 сентября 2021

из сообщества "Общегородские мероприятия Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Общегородские мероприятия Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Музыкальная встреча, кинопоказ, мастер-класс по вязанию и многое состоятся "Старшие рядом" в арт-пространстве на набережной в Тюмени 2 октября, сообщают организаторы.

С 13 часов до 14 часов 30 минут продлится выступление творческих коллективов участников конкурса самодеятельного творчества ветеранских клубов и организаций "Рубиновый микрофон".

В 14 часов 30 минут начнется музыкальная программа, подготовленная профессиональными вокалистами, прозвучат произведения 60-х годов.

В 15 часов стартует показ фильма "Самая обаятельная и привлекательная". В это же время всех ждут на мастер-класс по вязанию на спицах, крючке и вязальной машинке "Золотой клубок".

В 16 часов начнется танцевальная программа "В городском саду".

Возрастное ограничение: 0+.

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# День пожилого человека , кинопоказ , мастер-классы

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