На дорогах в Тюмени устанавливают плавающие люки

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Плавающие люки установлены в Тюмени на девяти улицах: Ленина, Республики, Мельникайте, 50 лет Октября, Малыгина, Гастелло, Московский тракт, Амурская и Николая Чаплина. Как сообщает городская администрация, их главное отличие – в элементе, опирающемся непосредственно на дорожное полотно.

Проезжая по крышке люка, автомобили создают давящее воздействие. Прочность и износоустойчивость дорожного покрытия и несущей конструкции классического колодца не одинаковы. В результате асфальт вокруг люка со временем проседает и появляется неровность, мешающая движению.

Эту проблему и призваны решить плавающие люки. Технология уже не первый год применяется на тюменских дорогах с интенсивным трафиком, где выше риск возникновения дефектов.

"Уже можно смело сказать, что такие люки лучше выдерживают смещения в дорожном покрытии и служат дольше", – отметил председатель комитета департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.