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Соревнования "Суворовский натиск" пройдут в Тюмени в два дня

Общество, 10:18 29 сентября 2021

со страницы центра "Аванпост" в Instagram | Фото: со страницы центра "Аванпост" в Instagram

Комплексные соревнования среди военно-патриотических объединений, юнармейцев и педагогов "Суворовский натиск" пройдут в Тюмени с 30 сентября по 1 октября, сообщает центр "Аванпост".

14 команд ВПО и 16 юнармейских отрядов соберутся, чтобы на практических и теоретических заданиях показать все, что знают и умеют.

В первый день состязаний у курсантов пройдут теоретическое тестирование и прохождение марш-броска в составе подразделения с экипировкой и снаряжением. Для педагогов к решению подготовили ситуационные задачи. Во второй день курсанты и педагоги на полигоне покажут свои навыки в практической стрельбе. Юнармейские команды ждут теоретические задания и турниры по лазертагу и пейнтболу.

Команде-победителю вручат переходящий кубок.

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# соревнования , центр Аванпост

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