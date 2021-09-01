Предприятия малого бизнеса смогут купить ПО вдвое дешевле

| Фото: nalog.ru | Фото: nalog.ru

Цифровизация производственного процесса малого и среднего бизнеса станет для российских компаний вдвое дешевле.

Минцифры России сообщает о запуске нового механизма их поддержки— компании смогут приобретать программное обеспечение (ПО) вдвое дешевле за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям.

Проект реализует Российский фонд развития информационных технологий в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика".

Новая мера поддержки, по словам замглавы Минцифры России Максима Паршина, направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. "Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM), - пояснил он. - Идея проста: востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России".

На реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделили 7 млрд рублей. Подать заявку на участие в программе могут российские правообладатели и разработчики облачного программного обеспечения. Требования к компаниям и условия участия в конкурсном отборе утверждены постановлением правительства РФ № 1031.

Мера поддержки позволит тысячам малых и средних предприятий легально использовать качественное российское программное обеспечение.

"Всего мы сможем предложить компаниям более 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости, - заявил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов. - Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес".

Российский фонд развития информационных технологий — оператор государственных мер поддержки Министерства цифрового развития, связи и средств массовых коммуникаций РФ. Фонд входит в группу ВЭБ.РФ, деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития.