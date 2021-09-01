Девять школ Тюмени вошли в Топ-200 лучших школ России и восемь - в Топ-20 УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять учебных заведений Тюмени вошли в Топ-200 лучших школ России, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля.

В рейтинге агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) общеобразовательный лицей ТИУ занимает 43 место, Областная физико-математическая школа - 62, гимназия ТюмГУ - 93, школа № 92 - 117, школа № 63 - 134, лицей № 81 - 135, школа № 70 - 137, школа № 65 - 145, гимназия № 12 - 186.

Эти же тюменские школы, кроме гимназии № 12, вошли в одноименный Топ-20 школ Уральского федерального округа.

"Рейтинги школ субъектов РФ отражают устойчивость позиций ведущих региональных школ российских регионов, – отметил исполнительный директор направления "Рейтинги университетов" RAEX Алексей Ходырев. – Подавляющее большинство отмеченных нами школ из года в год входят в региональные списки лучших образовательных учреждений".