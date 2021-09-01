  • 30 сентября 202130.09.2021четверг
  • USD72,7608
    EUR84,8755
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Спектакль по воспоминаниям о Сергее Есенине покажут тюменцам в ДК "Нефтяник"

Общество, 08:54 30 сентября 2021

из сообщества "Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко" во ВКонтакте

Спектакль "Сережа", созданный по документальным материалам о великом поэте Сергее Есенине, начнется в ДК "Нефтяник" 30 октября в 18 часов, сообщают Тюменское концертно-театральное объединение.

Постановка о русском поэте создавалась представителями объединения "Группа товарищей" и студентами Тюменского государственного института культуры.

"Авторы – заслуженная артистка России Елена Орлова и Ксения Савельева. Они написали эту историю жизни Сергея Есинина еще к 120-летию со дня рождения поэта. Решение вновь показать спектакль на сцене родилось по счастливому стечению обстоятельств: на курсе в институте культуры появился студент, который очень подошел под этот образ", - рассказали организаторы.

Спектакль создавался по документальным материалам, воспоминаниям современников и стихам Сергея Есенина. Авторы старались использовать не очень известные сочинения. Повествование в спектакле идет от лица главного героя с его рождения до трагического ухода.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спектакль , Тюменское концертно-театральное объединение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:54 30.09.2021Спектакль по воспоминаниям о Сергее Есенине покажут тюменцам в ДК "Нефтяник"
08:41 30.09.2021На "Шоу коротких историй" в Тюмени выступят спикеры из разных сфер
08:13 30.09.2021В Тюмени впервые представят спектакль "По ту сторону греха" хореографа Бориса Эйфмана
19:19 29.09.2021Тюменцев призывают во Всемирный день сердца обратить внимание на свое здоровье