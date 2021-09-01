Спектакль по воспоминаниям о Сергее Есенине покажут тюменцам в ДК "Нефтяник"

| Фото: из сообщества "Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко" во ВКонтакте

Спектакль "Сережа", созданный по документальным материалам о великом поэте Сергее Есенине, начнется в ДК "Нефтяник" 30 октября в 18 часов, сообщают Тюменское концертно-театральное объединение.

Постановка о русском поэте создавалась представителями объединения "Группа товарищей" и студентами Тюменского государственного института культуры.

"Авторы – заслуженная артистка России Елена Орлова и Ксения Савельева. Они написали эту историю жизни Сергея Есинина еще к 120-летию со дня рождения поэта. Решение вновь показать спектакль на сцене родилось по счастливому стечению обстоятельств: на курсе в институте культуры появился студент, который очень подошел под этот образ", - рассказали организаторы.

Спектакль создавался по документальным материалам, воспоминаниям современников и стихам Сергея Есенина. Авторы старались использовать не очень известные сочинения. Повествование в спектакле идет от лица главного героя с его рождения до трагического ухода.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.