В Тюменском районе ликвидировали один очаг птичьего гриппа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очаг птичьего гриппа ликвидировали в дер. Черная Речка, сообщает администрация Тюменского района.

Напомним, 22 сентября в четырех населенных пунктах Тюменского района был установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Павшую птицу уничтожают в мобильном утилизаторе. В районе идет вакцинация птиц.

Поступило 5 тыс. доз вакцины. В угрожаемой зоне дер. Черная Речка работают четыре прививочных пункта. Уже провакцинирована 991 голова птицы на территории Червишевского муниципального образования.

До 1 октября запланировано завершить вакцинацию.