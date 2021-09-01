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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменском районе ликвидировали один очаг птичьего гриппа

Общество, 16:51 29 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очаг птичьего гриппа ликвидировали в дер. Черная Речка, сообщает администрация Тюменского района.

Напомним, 22 сентября в четырех населенных пунктах Тюменского района был установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Павшую птицу уничтожают в мобильном утилизаторе. В районе идет вакцинация птиц.

Поступило 5 тыс. доз вакцины. В угрожаемой зоне дер. Черная Речка работают четыре прививочных пункта. Уже провакцинирована 991 голова птицы на территории Червишевского муниципального образования.

До 1 октября запланировано завершить вакцинацию.

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# очаг заболевания , птичий грипп , Тюменский район

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