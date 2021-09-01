В Тюмени открыли после реконструкции вторую очередь Велижанских водоочистных сооружений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реконструкция Велижанских водоочистных сооружений завершилась в Тюмени. Замена изношенных элементов системы на современное оборудование позволила значительно улучшить качество очистки подземных вод от железа. В настоящее время 50% воды, подаваемой в город, очищается на Велижанских сооружениях.

Реконструкция скорых фильтров позволила довести концентрацию показателей по железу и марганцу до нормативных требований 0,3 мг/л и 0,1 мг/л соответственно. Старые сооружения, построенные по типовым проектам 70-х годов, с этими задачами справлялись менее эффективно.

Велижанский водозабор, где происходит очистка воды из подземных источников, построен в 1972 году. Реконструкция водоочистных сооружений прошла в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного правительством Тюменской области, администрацией Тюмени и ООО "Тюмень Водоканал".

"Мы сумели найти ту форму государственно-частного партнерства, позволившую добиваться хороших результатов, - сказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. - "Тюмень Водоканал", реализуя инвестиционную программу, постоянно добивается экономии финансовых средств".

По его словам, подключение Тюменского района к системе водоснабжения областного центра позволило сэкономить более 5 млрд рублей.

До реконструкции первой очереди применялась естественная аэрация с последующей фильтрацией. Такие технологии не позволяли эффективно удалить растворенные в воде газы, насытить ее кислородом и окислить загрязнения. Поэтому периодически наблюдались превышения нормативов по железу и марганцу в очищенной воде.

В процессе модернизации оборудовали аэраторы-дегазаторы, в них установили тонкие мембраны, через которые под давлением подают воздух. Таким образом содержащиеся в воде газы отдуваются, а растворенные металлы окисляются, образуя хлопья, и эффективно удаляются в процессе фильтрации.

"Вода из подземных источников всегда считалась более защищенной и безопасной по сравнению с водой поверхностных водоемов, - отметил замруководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Андрей Накатаев. - Потребители всегда быстро реагируют на изменения в качестве водоснабжения, наша служба в свою очередь проводит контроль качества питьевой воды постоянно и методически, в случаях отклонения от нормы принимаются меры".

В настоящее время идет реконструкция второго источника питьевой воды Тюмени - Метелевского водозабора. После демонтажа конструкций начнется модернизация смесителей и установка рециркуляторов. Весь комплекс работ планируется завершить к 2024 году.

Николай Ступников