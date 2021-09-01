170 москвичей прилетели в Тюменскую область по программе "Город открытий"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

170 волонтеров из Москвы прилетели в Тюменскую область по образовательно-туристической программе "Город открытий" 28 сентября. За пять дней они посетят Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, село Покровское.

По информации комитета по туризму Москвы, обратным рейсом в столицу прибыли школьники из Тюменской области.

"Программа проекта ориентирована на знакомство со столицей в формате активного исследования города как системы современных отраслей и профессий. "Город открытий" представит нашим гостям из Тюмени Москву как инновационный хаб, комплекса современных индустрий и тематических музеев. Надеюсь, что в ходе поездки тюменские школьники не просто откроют для себя столицу, но и выберут профессию будущего", - говорит заместитель генерального директора АНО "Проектный офис по развитию туризма" по региональному взаимодействию Мария Киселева.

Она выразила надежду, что волонтеры из Москвы откроют для себя Тюменскую область с ее богатой историей и культурой. Проекты образовательного туризма – эффективный инструмент межрегионального взаимодействия.

Москвичи посетят Тобольский кремль, термальные источники, которые являются визитной карточкой региона, туристический комплекс "Абалак", где можно увидеть точно такой же острог, какие были во времена завоевания Ермаком Сибири, и многое другое.

Большинство из достопримечательностей Тюменской области, в том числе те, которые есть в программе поездки волонтеров, уже представлены на цифровом сервисе RUSSPASS. Тюменская область в 2020 году подписала соглашение о сотрудничестве с туристическим сервисом. Сейчас на RUSSPASS представлено более 35 активностей по региону, включая готовые туры и авторские маршруты.

Добавим, большую помощь в реализации проекта "Город открытий" оказывает открывшееся в Тюмени 7 сентября инфокафе "Привет, Москва - Привет, Сибирь".