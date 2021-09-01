В Тобольске откроют новые муралы на "Легенды и сказания сибирской земли"

| Фото: из сообщества "Администрация города Тобольска" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Администрация города Тобольска" во ВКонтакте

Новые муралы "Легенды и сказания сибирской земли" откроют в Тобольске в начале октября. Масштабные граффити, созданные по эскизам победителей проекта "Формула искусства", появятся на фасадах зданий в 10-м и 8-м микрорайонах, сообщает администрация города.

1 октября в 12 часов на доме № 67 в 10-м микрорайоне состоится официальное открытие мурала по эскизу Елизаветы Красниковой. Ее работа заняла первое место во взрослой категории конкурса. На рисунке, который будет перенесен на фасад дома, изображены дети в национальных костюмах народов Севера, читающие сказку.

Второй мурал расположится на смежных фасадах домов № 31 и 37 в 8-м микрорайоне. Здесь изобразят волшебного кита – переосмысленный на новый лад образ из сказки Петра Ершова "Конек-горбунок". На спине кита расположен современный Тобольск. Так авторы эскиза показывают тесную связь жизни города и сказок, которые стали частью его культурного кода.

"Формула искусства" – это стрит-арт проект, организованный при поддержке программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" СИБУРа.