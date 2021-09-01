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Прием заявок на конкурс "Дизайнеры городу" стартовал в Тюмени

Общество, 17:49 29 сентября 2021

из сообщества "Upcycling life | фестиваль модной индустрии" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Upcycling life | фестиваль модной индустрии" во ВКонтакте (архив)

Стартовал прием заявок на выставку-конкурс "Дизайнеры городу". Тюменцы могут представить проекты на тему комфортной городской среды.

На конкурс можно выдвинуть архитектурные и ландшафтные проекты, концепции использования городской среды, городские интерьеры, проекты коммуникативного дизайна, улучшения визуальной среды города и другие смежные проекты. Принять участие могут студенты профильных колледжей и вузов, дизайнеры, архитекторы, проектные и творческие студии. Проекты авторов старше 35 лет принимают участие в выставке вне конкурса.

Направления: "Архитектура", "Средовой дизайн", "Коммуникативный дизайн", "Индустриальный дизайн" и "Мода".

"Представители креативных индустрий получают возможность заявить о себе в Музейном комплексе имени Словцова, найти потенциальных работодателей посредствам широкого освещения проекта в СМИ, получить экспертную оценку жюри из представителей отрасли и войти в профессиональный рейтинг", — рассказали организаторы.

В дополнение к экспертной оценке пройдет зрительское голосование за лучшие молодежные проекты в режиме реального времени по QR-коду.

Прием заявок продлится до 13 октября. Ознакомиться с положением и формой заявки можно по ссылке. Торжественное открытие выставки запланировано на 23 октября.

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# дизайнеры , конкурс , музей

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