Тюменцев приглашают на онлайн-программу к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса

Московский музей Победы Московский музей Победы

Марафон видеосюжетов "Календарь Нюрнберга" представит Московский музей Победы 1 октября. Онлайн-программа приурочена к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса.

В семи сериях передач интернет-пользователям расскажут о ходе самого известного в истории военного трибунала, который вошёл в историю под названием "Суд народов".

Зрители узнают о 24 подсудимых, обвинённых в преступлениях против мира и человечности, и о выступлениях обвинителей от СССР, США, Великобритании и Франции. Более трёх месяцев они излагали факты о преступлениях нацизма.

Несколько серий посвящены подробностям допросов Геринга, Гесса, Риббентропа и других нацистских преступников. Гид расскажет, какие персональные обвинения предъявляли соратникам Гитлера и как именно советским обвинителям удалось получить признания.

"21 и 22 марта 1946 года допрос Германа Геринга проводил советский обвинитель Роман Руденко. Тогда друг и соратник Гитлера признал, что действительно долгое время входил в ближайшее окружение фюрера вместе с Йозефом Геббельсом, Мартином Борманом, Генрихом Гиммлером. И что он участвовал в разработке и осуществлении плана нападения на СССР "Барбаросса", – рассказывает экскурсовод Музея Победы Борис Чельцов.

Онлайн-пользователи узнают о роли Фридриха Паулюса в судебном процессе, об обстоятельствах самоубийства Германа Геринга и о том, почему оправдали главного банкира гитлеровского рейха Ялмара Шахта. Ведущий расскажет о тактике ведения немецкими адвокатами защиты подсудимых, а также почему вызвали интерес допросы и судебные решения в отношении генерал-полковника Альфреда Йодля и министра Альберта Шпеера.

Нюрнбергский процесс— первый и ключевой из серии судебных процессов, проходивших во Дворце юстиции города Нюрнберга после окончания Второй мировой войны в 1945—1949 годах. В ходе процесса, открывшегося 20 ноября 1945 года перед Международным военным трибуналом (МВТ) из восьми судей, представлявших четыре страны Антигитлеровской коалиции, группе бывших руководителей нацистской Германии были предъявлены обвинения в военных преступлениях. Обвинительное заключение, подготовленное командами прокуроров из США, Великобритании, СССР и Франции, содержало четыре пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны (военное преступление) и заговор с целью совершения данных преступных действий.

Преодолев множество разногласий, судьи МВТ к 1 октября 1946 года смогли сформировать общую позицию по основным правовым принципам процесса и конкретным приговорам отдельным лицам. В отношении двух обвиняемых дело было прекращено, трое были оправданы, четверо были приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 20 лет, трое получили пожизненные сроки, а 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Десять из них были повешены 16 октября: Борман предстал перед судом заочно, а Геринг покончил жизнь самоубийством после вынесения приговора. Руководство НСДАП, СС, СД и гестапо были признаны преступными организациями, но их члены подлежали только индивидуальному уголовному преследованию за конкретные деяния.

Процесс, шедший на четырёх языках и затянувшийся на 316 дней, оставил после себя более 40 томов стенограмм и доказательств. Он получил широкое и предельно противоречивое освещение в историографии: если одни историки и юристы воспринимали его, как пример международного сотрудничества, направленного на верховенство закона, то другие видели в нём пример "правосудия победителей". Нюрнбергский процесс оказал значительное влияние как на развитие международного уголовного права и правосудия переходного периода, так и на деятельность организаторов этнических чисток и государственного террора второй половины XX века.