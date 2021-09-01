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Дублеры ФК "Тюмень" одержали крупную победу в Магнитогорске

Спорт, 13:49 30 сентября 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Очередную победу в региональном первенстве страны по футболу среди команд третьего дивизиона одержали дублеры ФК "Тюмень". Со счетом 4:0 они в Магнитогорске обыграли коллектив СОК "Умка".

Первый гол забил Артем Докучаев на 15 минуте встречи. На 65-й минуте он отдал голевой пас Кириллу Овечкину. На 74 минуте Михаил Кузнецов довел счет до крупного. Точку в матче поставил Никита Моргунов – 4:0.

Набрав 43 очка, тюменцы поднялись на четвертое место в турнире команд региона "Урал и Западная Сибирь". Впереди находятся "Металлург-Магнитогорск" (65 баллов), "Ильпар" из Ильинского (56) и ашинский "Металлург" (55).

Следующий матч в этом турнире "Тюмень-2" проведет 2 октября в том же городе против лидера соревнований.

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# ФК Тюмень

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