Жители Тюмени могут попасть на съемки новой части "Елок"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени смогут попасть на съемочную площадку восьмой части новогодней комедии "Елки" 2 октября в 19 часов.

Для этого нужно получить приглашение, зарегистрировавшись на сайте. Необходимо прикрепить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о том, что в последние полгода вы переболели коронавирусом, либо отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный не позднее, чем за 48 часов до мероприятия. После проверки данных приглашение придет на электронную почту вместе со всеми подробностями о съемках. Количество мест ограничено.

2 октября под руководством режиссера и продюсера проекта Антона Богданова тюменцы выстроятся в большую елочную игрушку. Создавать праздничную атмосферу на площадке будут украшенная елка и сотни килограммов искусственного снега. Участникам съемок нужно прийти в зимней одежде и захватить новогоднюю атрибутику: бенгальские огни, мишуру или колпачки Деда Мороза.

На площадке будут следить за соблюдением эпидемиологических требований: на входе измерят температуру, обеспечат наличие санитайзеров. Вход строго в медицинских масках.

Новая часть новогодней комедии выйдет в прокат 16 декабря. Производством картины занимаются IVI Originals и студия Bazelevs. Все истории в фильме основаны на реальных событиях. Сценарий новеллы о Тюмени написали авторы из продюсерского центра "База" Алексей Южаков и Михаил Артемьев. Актерский состав восьмой части пока держат в секрете. Команда проекта уже снимала жителей Москвы, Перми и Красноярска, после Тюмени планирует посетить Уфу, Саранск и Калининград.