На "Инфотехе" футуролог Алексей Андреев прочитает лекцию об искусственном интеллекте

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Лекция "Конец искусственного интеллекта: что вы стеснялись спросить про AI" состоится в первый день XIV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех" 13 октября, начало - в 15 часов. Её проведет журналист, футуролог, специалист по технологическому маркетингу Алексей Андреев.

Он расскажет о разработках и исторических фактах, которые способствовали созданию нейросетей и искусственного интеллекта, поделится информацией о том, какие ограничения могут появиться у человечества после повсеместного внедрения искусственных интеллектуальных систем.

Одна из популярных теорий, которой уже несколько десятилетий, говорит, что всех людей заменят роботы и работать будет некому. Еще один страх связан с опасностью восстания роботов против людей. Алексей Андреев расскажет о том, как именно происходит процесс интеграции искусственного интеллекта с современными информационными системами, почему человечеству не стоит бояться потери всех рабочих мест, насколько большими могут быть неприятности от искусственного интеллекта, почему крупные компании знают о человеке гораздо больше, чем его родственники.

Прослушать лекцию также можно будет онлайн на официальном канале мероприятия. Для участия обязательна регистрация на форум.

XIV Тюменский цифровой форум и выставка цифровых технологий "Инфотех" пройдет 13-14 октября.