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Тюменец отработает 250 часов за изготовление кастета

Происшествия, 10:51 01 октября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

250 часов отработает тюменец, пытавшийся пройти на железнодорожный вокзал с самодельным кастетом, сообщает пресс-служба областного суда.

Как было установлено, мужчина смастерил холодное оружие в цехе одного из тюменских заводов. Он начертил выкройку и вырезал заготовку из листа железа, а затем обработал ее на станке.

Вечером этого же дня тюменец попытался проникнуть в здание железнодорожного вокзала с кастетом кармане, но его задержали сотрудники полиции.

Суд, изучив все материалы дела, назначил мужчине 250 часов обязательных работ.

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# оружие , суд

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