Тюменец отработает 250 часов за изготовление кастета
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250 часов отработает тюменец, пытавшийся пройти на железнодорожный вокзал с самодельным кастетом, сообщает пресс-служба областного суда.
Как было установлено, мужчина смастерил холодное оружие в цехе одного из тюменских заводов. Он начертил выкройку и вырезал заготовку из листа железа, а затем обработал ее на станке.
Вечером этого же дня тюменец попытался проникнуть в здание железнодорожного вокзала с кастетом кармане, но его задержали сотрудники полиции.
Суд, изучив все материалы дела, назначил мужчине 250 часов обязательных работ.