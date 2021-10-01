Тюменец отработает 250 часов за изготовление кастета

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

250 часов отработает тюменец, пытавшийся пройти на железнодорожный вокзал с самодельным кастетом, сообщает пресс-служба областного суда.

Как было установлено, мужчина смастерил холодное оружие в цехе одного из тюменских заводов. Он начертил выкройку и вырезал заготовку из листа железа, а затем обработал ее на станке.

Вечером этого же дня тюменец попытался проникнуть в здание железнодорожного вокзала с кастетом кармане, но его задержали сотрудники полиции.

Суд, изучив все материалы дела, назначил мужчине 250 часов обязательных работ.