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Тюменские волейболистки примут столичный "Луч"

Спорт, 11:02 01 октября 2021

волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: волейбольный клуб «Тюмень»

Стартовые матчи чемпионата страны среди команд высшей лиги "А" проведут тюменские волейболистки 2 и 3 октября. В родных стенах спортсменки примут столичный "Луч", сообщает пресс-служба команды.

По итогам минувшего сезона сибирячки в турнирной таблице расположились на пятой строчке, московский клуб был седьмым. Между собой в чемпионате 2020-2021 годов соперницы провели семь поединков, шесть из них остались за тюменками.

В рамках первого тура "Луч" уже провел один матч. На тюменской площадке команда уступила "Оми" в трех сетах. Поединки 2 и 3 октября пройдут в комплексе "Академия спорта". Начало матчей – в 16 часов. Трансляции будут доступны на Youtube - платформе "VolleyRu".

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