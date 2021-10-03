В Боровлянской школе Голышмановского городского округа завершается реконструкция музея под открытым небом

Фото Администрации Голышмановского городского округа Фото Администрации Голышмановского городского округа

Школьники деревни Боровлянка Голышмановского городского округа изучают историю родного края на "Крестьянском подворье в Сибири". Они через реальные предметы старины знакомятся с этапами развития общества. Школьный музей под открытым небом, сообщается на сайте администрации округа, в этом году реконструирован и обновлен. Средства для этого получили через участие в окружном грантовом конкурсе.

"Большая часть музея — деревянные постройки, - рассказала руководитель социального проекта Наталья Брылина. - Под открытым небом экспонаты подвергаются воздействию ветра и дождя, снега. Мы получили грант 45 тысяч рублей на реконструкцию. Из-за увеличения цен нам не хватило средств на запланированные работы. Несмотря на это, кое-что удалось обновить в музее: изгородь, новые баннеры, в избе подшили потолок, установили новую печь".

Сейчас коллектив педагогов и учеников завершает строительство хозяйственного двора, в котором расставят муляжи домашних сельскохозяйственных животных и птицы, а в избе повесят люльку.

"Музей — бесценная помощь учителю истории в работе, считает Наталья Брылина. - К нам стремятся на экскурсии воспитанники детского сада, часто приходят выпускники школы. Музей пополняется экспонатами. К примеру, Любовь Пономарёва для обновления комнаты в избе подарила нам большой самотканый ковёр".