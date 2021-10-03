В Боровлянской школе Голышмановского городского округа завершается реконструкция музея под открытым небом
Школьники деревни Боровлянка Голышмановского городского округа изучают историю родного края на "Крестьянском подворье в Сибири". Они через реальные предметы старины знакомятся с этапами развития общества. Школьный музей под открытым небом, сообщается на сайте администрации округа, в этом году реконструирован и обновлен. Средства для этого получили через участие в окружном грантовом конкурсе.
"Большая часть музея — деревянные постройки, - рассказала руководитель социального проекта Наталья Брылина. - Под открытым небом экспонаты подвергаются воздействию ветра и дождя, снега. Мы получили грант 45 тысяч рублей на реконструкцию. Из-за увеличения цен нам не хватило средств на запланированные работы. Несмотря на это, кое-что удалось обновить в музее: изгородь, новые баннеры, в избе подшили потолок, установили новую печь".
Сейчас коллектив педагогов и учеников завершает строительство хозяйственного двора, в котором расставят муляжи домашних сельскохозяйственных животных и птицы, а в избе повесят люльку.
"Музей — бесценная помощь учителю истории в работе, считает Наталья Брылина. - К нам стремятся на экскурсии воспитанники детского сада, часто приходят выпускники школы. Музей пополняется экспонатами. К примеру, Любовь Пономарёва для обновления комнаты в избе подарила нам большой самотканый ковёр".