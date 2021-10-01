В Тюмени накажут водителя, прокатившего пассажира на капоте

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На 18-летнего водителя автомобиля KIA Rio, прокатившего приятеля на капоте в Тюмени, составили административный материал за нарушение правил, сообщает региональная Госавтоинспекция.

За полгода автомобилист, получивший права в марте 2021 года, совершил более 20 нарушений ПДД, которые зафиксировали камеры на дорогах. Это превышение скорости, проезд перекрестка на красный сигнал светофора, выезд за стоп-линию. То, как он вез пассажира на капоте машины по оживленной магистрали, тоже зафиксировали камеры фотовидеофиксации, а также тюменцы, разместившие фото в социальной сети.

Сотрудники Центра фотовидеофиксации направили ролик с нарушением в полк ДПС. Автоинспекторы вызвали водителя KIA и составили на него административный материал за нарушение правил перевозки пассажиров, неиспользование ремня безопасности, передано в отдел полиции определение о хулиганстве на пассажира.

“18-летний студент колледжа рассказал, что ему пришла в голову мысль, что будет, если посадить человека на капот машины и провезти несколько метров”, — рассказали в ГИБДД.

Эксперт ГИБДД, старший фельдшер станции скорой медицинской помощи Тюмени Алима Шохмагамедова сказала что, если бы пассажир упал с капота, он получил бы политравму. “В лучшем случае мог остаться инвалидом, в худшем — это смерть. В зависимости от того, на что пришелся удар, молодой человек мог получить черепно-мозговую травму, перелом шеи и позвоночника, переломы рук и ног”, — рассказала она.

Для водителя KIA, который заявил в ГИБДД, что полностью взял бы вину на себя, правовым последствием мог бы стать реальный тюремный срок.