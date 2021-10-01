Воспитанники "ФабЛаб ТюмГУ" соберут спутники SiriusSat и запустят их в космос

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Воспитанники "ФабЛаб ТюмГУ" примут участие в конкурсе "Космострой" от лаборатории космических систем "Сириус". Ребята уже получили конструкторские образовательные наборы спутников SiriusSat и в ближайшее время будут работать над их сборкой и наладкой, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

По словам преподавателя Тюменского госуниверситета Кирилла Шабалина, в лаборатории занимаются ученики 9-11 классов. Сейчас школьникам нужно применить свои навыки для сборки спутников. Помогать им будут педагоги и студенты вуза. Исследователи будут работать над применением спутников в двух проектах: исследование разливов нефти в Арктике и создание маршрутов для арктических ледоколов.

В рамках первого проекта команда будет решать проблемы с загрязнением Арктики с помощью спутника, который будет передавать фотоснимки экспертам. Второй спутник будет использован для повышения уровня безопасности мореплавания и защиты окружающей среды в Арктике.

Предполагается, что оба спутника будут запущены на орбиту вместе с разработанной школьниками полезной нагрузкой и в течение нескольких лет выполнят свою задачу, после чего самостоятельно сойдут с орбиты и сгорят в атмосфере. Так как спутники предназначены для исследовательской работы старших школьников, мощности аппаратов невелики, но для исследований старшеклассников вполне приемлемы.