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Озеленение Тобольского кремля завершат до 15 октября

Общество, 16:30 01 октября 2021

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Последние деревья и кустарники высадят на территории Тобольского кремля до 15 октября, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Весной в ландшафтном парке расцветут травянистые многолетники, яблони, рябинник, кизильник, барбарис и можжевельник. Всего по проекту запланирована посадка 62 деревьев.

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Напомним, в августе-сентябре на территории кремля было высажено более 17 тыс. многолетних растений. Проект реализуется по инициативе главы Тобольска при финансовой поддержке компании СИБУР, правительства Тюменской области.

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# деревья , Тобольский кремль

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