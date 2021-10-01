Озеленение Тобольского кремля завершат до 15 октября

| Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Последние деревья и кустарники высадят на территории Тобольского кремля до 15 октября, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Весной в ландшафтном парке расцветут травянистые многолетники, яблони, рябинник, кизильник, барбарис и можжевельник. Всего по проекту запланирована посадка 62 деревьев.

Напомним, в августе-сентябре на территории кремля было высажено более 17 тыс. многолетних растений. Проект реализуется по инициативе главы Тобольска при финансовой поддержке компании СИБУР, правительства Тюменской области.