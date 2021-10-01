Тюменские маммологии бесплатно проконсультируют женщин в октябре

| Фото: Медицинский город | Фото: Медицинский город

Мероприятия, направленные на профилактику злокачественных новообразований молочной железы у женщин, пройдут в Тюмени в октябре. Жительницы областного центра смогут бесплатно пройти обследования, сделать УЗИ или маммографию, а также узнать мерах профилактики заболевания, сообщает пресс-служба "Медицинского города".

Анонсы предстоящих профилактических мероприятий будут размещены на сайте учреждения, а также в группе в социальной сети ВКонтакте.

Медики отмечают, что регулярная ежемесячная самодиагностика, ежегодное посещение маммолога и гинеколога, а также УЗИ или рентгенография помогают вовремя увидеть опасные сигналы начинающегося заболевания.

"Заболевание встречается преимущественно у пациенток в возрасте старше 50 лет, но на долю молодых девушек со злокачественными новообразованиями в груди приходится все больше случаев. Сегодня самообследование и посещение маммолога с 18 лет, регулярное УЗИ или маммография – это не просто слова, а результативный комплекс", – рассказал заведующий Центром женского здоровья Медицинского города Джавад Шабанов.

В 2020 году злокачественные новообразования молочной железы составили почти 20% от всех онкологических заболеваний, впервые выявленных среди женского населения Тюменской области. Всего о раке молочной железы в прошлом году узнали 600 человек, а каждый сотый из них – мужчина. У 74% заболевание установлено на ранней стадии, в таких случаях оно успешно поддается лечению и имеет благоприятный прогноз.