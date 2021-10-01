В Тобольске среди молодых учителей выберут самого эрудированного

| Фото: Лига интеллектуальных игр г.Тобольска ВКонтакте | Фото: Лига интеллектуальных игр г.Тобольска ВКонтакте

Команды молодых учителей школ Тобольска сразятся в интеллектуальном поединке "Эрудит-квартет" в мультицентре "Моя территория" 2 октября, сообщает пресс-служба учреждения.

Четырем педагогам предстоит ответить на вопросы из разных областей знаний. В каждом раунде разыгрываются по пять вопросов, объединенных общей темой. Каждый имеет свой уровень сложности и соответствующий номинал. Набранные в раундах каждым игроком очки суммируются.

Организаторами турнира ко Дню учителя выступила "Лига интеллектуальных игр города" при поддержке центра "Образование" и совета молодых педагогов Тобольска.