  • 1 октября 20211.10.2021пятница
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске среди молодых учителей выберут самого эрудированного

Общество, 17:40 01 октября 2021

Лига интеллектуальных игр г.Тобольска ВКонтакте | Фото: Лига интеллектуальных игр г.Тобольска ВКонтакте

Команды молодых учителей школ Тобольска сразятся в интеллектуальном поединке "Эрудит-квартет" в мультицентре "Моя территория" 2 октября, сообщает пресс-служба учреждения.

Четырем педагогам предстоит ответить на вопросы из разных областей знаний. В каждом раунде разыгрываются по пять вопросов, объединенных общей темой. Каждый имеет свой уровень сложности и соответствующий номинал. Набранные в раундах каждым игроком очки суммируются.

Организаторами турнира ко Дню учителя выступила "Лига интеллектуальных игр города" при поддержке центра "Образование" и совета молодых педагогов Тобольска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День учителя , молодые учителя , соревнование , Тобольск , эрудит

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:26 01.10.2021Тюменцы заплатят по 200 тысяч рублей за торговлю контрафактом
18:11 01.10.2021Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина отметила роль серебряных волонтеров на всероссийском форуме в Тюмени
18:00 01.10.20212 октября - события дня
17:51 01.10.2021Воспитанники "ФабЛаб ТюмГУ" соберут спутники SiriusSat и запустят их в космос