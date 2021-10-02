На три дня Тюмень стала столицей серебряного волонтерства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

500 серебряных добровольцев со всех регионов Российской Федерации собрались в Тюмени на форуме "#МыВместе #МолодыДушой". На три дня Тюмень стала столицей серебряного волонтерства. Торжественное открытие форума состоялось ДК "Нефтяник" 2 октября.

"Среди тюменских серебряных волонтеров более восьми тысяч людей старшего поколения, это особая категория добровольцев, это люди из поколения индустриальных прорывов, для которых не существует слова "не могу", - отметил в приветственном слове к участникам форума губернатор Тюменской области Александр Моор.

В программе форума лекции по формированию добровольческих команд и роли медиа в волонтерском деле, а также защита финалистов всероссийского грантового конкурса "Молоды душой", поддерживающего волонтерские центры.

Николай Ступников